МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 миллионов за счет обязательств, которые на себя взяли регионы в рамках нового механизма — единой субсидии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия". В Россию будут привлекать туристов из пяти стран

"Для развития действующих точек притяжения поддержали просьбу бизнеса и субъектов — объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 миллионов в этом году, 6,2 миллиарда рублей на это выделили", — сказал Решетников.

Он уточнил, что регионы предоставят министерству региональные программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма до 15 февраля.

В проекте постановления правительства, опубликованном в середине сентября 2023 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось, что министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму.

Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, ранее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регионы получали четыре разные субсидии. Их целевое назначение – создание туристического кода территории, оборудование пляжей и национальных турмаршрутов, а также организация событийных мероприятий.