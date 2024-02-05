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2024
https://1prime.ru/tourism/20240205/842984989.html
В Госдуме призвали освободить внутренний туризм от налогов на пять лет
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Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил о необходимости ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, работающих в... ПРАЙМ, 05.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, госдума, внутренний туризм, уплата налогов, владислав даванков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил о необходимости ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма.
"Нужно ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма", — сказал он журналистам.
Даванков отметил, что отрасль внутреннего туризма при "грамотном" подходе стимулировать рост ВВП до 5%.