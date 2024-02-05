МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил о необходимости ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма.

"Нужно ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма", — сказал он журналистам.

Даванков отметил, что отрасль внутреннего туризма при "грамотном" подходе стимулировать рост ВВП до 5%.