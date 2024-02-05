МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Въездной турпоток белорусских граждан в Россию за три первых квартала прошлого года превзошел максимальное значение за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. В Россию будут привлекать туристов из пяти стран

"Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. За три квартала 2023 года въездной турпоток белорусских граждан в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последнее десятилетие", — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Уточняется, что въезд белорусских туристов в Россию за этот период составил 191 тысячу поездок, что на 89% больше аналогичного периода 2022 года и стало максимумом за последнее десятилетие. А по данным статистического комитета Белоруссии, за первое полугодие граждане России совершили в Белоруссию 419 тысяч поездок, что соответствует их числу за весь 2022 год.

Также Минэкономразвития России совместно с министерством спорта и туризма Белоруссии обсуждают перспективу создания туристического информационного центра Союзного государства, который позволит продвигать "уникальный туристический потенциал". А помимо этого, в ближайшее время на уровне правительств двух стран будет рассматриваться вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными друг от друга районами России и Белоруссии, в том числе — в рамках трансграничных туристических маршрутов.

"Идея о создании туристического информационного центра Союзного государства изначально принадлежит жителям Смоленской области, живущими рядом с российско-белорусской границей. Минэкономразвития готово выступить потенциальным государственным заказчиком проекта и в связке со Смоленской областью и другими заинтересованными участниками из регионов двух стран приступить к его разработке и дальнейшей реализации", — отметил замминистра.

"Уверен, что в 2024 году вместе с туристическим сообществом России и Белоруссии мы сумеем решить вопрос увеличения транспортной доступности между нашими странами, поскольку именно транспортная доступность является важной составляющей для развития взаимного туризма", — заключил Вольвач.