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Раскрыто, какой город в "тренде" у гостей с Ближнего Востока
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Путешествия в Москву пользуются стабильно высоким спросом со стороны туристов с Ближнего Востока, особенно из Кувейта и Саудовской Аравии, заявила в беседе с агентством РИА... ПРАЙМ, 06.02.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, туризм, москва, ближний восток
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Путешествия в Москву пользуются стабильно высоким спросом со стороны туристов с Ближнего Востока, особенно из Кувейта и Саудовской Аравии, заявила в беседе с агентством РИА Новости региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири.
"Мы планируем (в 2024 году — ред.) фокусироваться на том, что может иметь стабильно высокий спрос даже в такое нестабильное время. Прежде всего, это прием граждан Кувейта и Саудовской Аравии в Москве. Наша столица сейчас "в тренде". Все хотят побывать в России, в Москве, тем более, что для ближневосточных стран существует облегченный визовый режим", — сказала она.
По словам Вазири, авиакомпания увеличила частоту рейсов на семь с января по март, а также планирует добавить рейсы в священный месяц Рамадан (с 10 марта по 11 апреля), на Хадж (начало и конец июня) и на Новый год.
Российский союз туриндустрии 1 февраля сообщал, что по итогам 2023 года число иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось более чем в три раза, до 600 тысяч человек. Отмечается, что в страну активно въезжают гости из Китая, Ирана, Индии, стран Ближнего Востока.