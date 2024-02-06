МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Путешествия в Москву пользуются стабильно высоким спросом со стороны туристов с Ближнего Востока, особенно из Кувейта и Саудовской Аравии, заявила в беседе с агентством РИА Новости региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири. США пообещали ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке

"Мы планируем (в 2024 году — ред.) фокусироваться на том, что может иметь стабильно высокий спрос даже в такое нестабильное время. Прежде всего, это прием граждан Кувейта и Саудовской Аравии в Москве. Наша столица сейчас "в тренде". Все хотят побывать в России, в Москве, тем более, что для ближневосточных стран существует облегченный визовый режим", — сказала она.

По словам Вазири, авиакомпания увеличила частоту рейсов на семь с января по март, а также планирует добавить рейсы в священный месяц Рамадан (с 10 марта по 11 апреля), на Хадж (начало и конец июня) и на Новый год.

Российский союз туриндустрии 1 февраля сообщал, что по итогам 2023 года число иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось более чем в три раза, до 600 тысяч человек. Отмечается, что в страну активно въезжают гости из Китая, Ирана, Индии, стран Ближнего Востока.