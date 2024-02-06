МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Росаккредитация пересматривают подход к классификации отелей, сообщает пресс-служба министерства. Раскрыто, какой город в "тренде" у гостей с Ближнего Востока

"В этом году вместе с Росаккредитацией и экспертным сообществом пересматриваем подход к классификации (отелей — ред.), чтобы сделать её прозрачнее и объективнее", — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрос на обновление подхода поступил от предпринимателей перед одной из стратсессий по туризму.

"Нам важно, чтобы туристы видели, что заявленное качество услуг и сервиса соответствует реальному, а бизнес доверял системе присвоения звёздности. Так получим ещё больше качественных номеров для отдыха и путешествий по стране", — заключается в релизе.