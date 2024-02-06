2024-02-06T20:38:17+03:00
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В России пересмотрят подход к классификации отелей
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Минэкономразвития и Росаккредитация пересматривают подход к классификации отелей, сообщает пресс-служба министерства. "В этом году вместе с Росаккредитацией и экспертным... ПРАЙМ, 06.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, минэкономразвития рф, отель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Росаккредитация пересматривают подход к классификации отелей, сообщает пресс-служба министерства.
"В этом году вместе с Росаккредитацией и экспертным сообществом пересматриваем подход к классификации (отелей — ред.), чтобы сделать её прозрачнее и объективнее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что запрос на обновление подхода поступил от предпринимателей перед одной из стратсессий по туризму.
"Нам важно, чтобы туристы видели, что заявленное качество услуг и сервиса соответствует реальному, а бизнес доверял системе присвоения звёздности. Так получим ещё больше качественных номеров для отдыха и путешествий по стране", — заключается в релизе.