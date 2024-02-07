СТАМБУЛ, 7 фев — ПРАЙМ. Турции необходимо избавиться от образа дешевого направления для туристов, в то же время перед ней стоит задача предложить качественный продукт туристам с различным бюджетом, заявил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджы. В России резко подорожали экскурсионные туры

"2024 год станет для нас проверочным годом после 2019-го, так как цены в Турции выросли. Таким образом, этот год станет проверочным с точки зрения того, примет ли мир эти новые цены. Крайне важно в первую очередь в этом году думать не о числе туристов, а об уровне доходов от туризма", — отметил Ягджы на туристической выставке EMİTT.

По его словам, кризис в секторе Газа значительно сказался на туризме в Турции, а в нынешнем году важно сохранить достигнутый уровень в туризме и не предпринимать шагов, способных отбросить Турцию назад в этой сфере.

По мнению Ягджы, Турции необходимо уходить от образа "дешевой страны" для туристов.

"Цены на отели выросли не только у нас, а во всем мире. Несмотря на это, Турция остается лидером по соотношению цены и качества продукта, мы не потеряли это преимущество… Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это. Турция должна быть тем направлением, куда туры продаются по заслуживающей того цене, это одно из самых эффективных направлений. Важно быть не самым дорогим направлением, а провести сегментацию по ценам и быть способными предложить гостям разных профилей соответствующий продукт", — отметил Ягджы.

Он подчеркнул, что стоимость гостиничных номеров должна соответствовать классификации отелей.

"Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный", — пояснил глава Федерации отельеров.

Ягджы также посетовал на то, что в Турции не так хорошо, как в европейских странах, развит железнодорожный транспорт.

"Если бы все… провинции были связаны между собой железнодорожным транспортом, внутренний туризм вышел бы на новый уровень… туристы не оставались бы в городе, в той же Анталье, а посещали бы различные места", — отметил он.

В октябре 2023 года вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил РИА Новости, что туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок.