МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чаще всего по России путешествуют женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей, при этом россияне на поездки по стране в этом году готовы в среднем потратить 126 тысяч рублей, рассказали РИА Новости эксперты "СберАналитики", входящей в группу Сбербанка. В Госдуме призвали освободить внутренний туризм от налогов на пять лет

"Эксперты "СберАналитики" нарисовали портрет туриста, путешествующего по России. Чаще всего это женщина (56%) 30–49 лет (51%) со средней зарплатой 75 тысяч рублей", — пишут аналитики.

В то же время в стране выросло число путешественников с уровнем доходов свыше 120 тысяч рублей, которое достигло 18%. Чаще всего они путешествуют на Чукотку (46%), в Ненецкий автономный округ (31%) и на Камчатку (29%).

По данным аналитиков, 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны, а чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым.

"В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч рублей), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тысячи рублей)", — добавили аналитики.