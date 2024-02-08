2024-02-08T12:04:18+03:00
2024-02-08T12:04:18+03:00
2024-02-08T12:04:18+03:00
2024
https://1prime.ru/tourism/20240208/843016966.html
Сбербанк описал портрет туриста, путешествующего по России
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чаще всего по России путешествуют женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей, при этом россияне на поездки по стране в этом году готовы в среднем потратить 126 тысяч... ПРАЙМ, 08.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/57/842295700.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/57/842295700.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/56/842295699.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/56/842295699.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/56/842295687.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/56/842295687.jpg
https://1prime.ru/tourism/20240205/842984989.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чаще всего по России путешествуют женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей, при этом россияне на поездки по стране в этом году готовы в среднем потратить 126 тысяч рублей, рассказали РИА Новости эксперты "СберАналитики", входящей в группу Сбербанка.
"Эксперты "СберАналитики" нарисовали портрет туриста, путешествующего по России. Чаще всего это женщина (56%) 30–49 лет (51%) со средней зарплатой 75 тысяч рублей", — пишут аналитики.
В то же время в стране выросло число путешественников с уровнем доходов свыше 120 тысяч рублей, которое достигло 18%. Чаще всего они путешествуют на Чукотку (46%), в Ненецкий автономный округ (31%) и на Камчатку (29%).
По данным аналитиков, 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны, а чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым.
"В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч рублей), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тысячи рублей)", — добавили аналитики.