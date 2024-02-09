ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, в составе которой есть юные спортсмены из Приморья, в пятницу отправляется на горнолыжный курорт в Северной Корее, сообщил РИА Новости представитель туроператора "Восток Интур". В Северной Корее нашли неожиданный источник иностранной валюты

"Всего едет 97 человек, в том числе детская группа с тренером. Это ребята из Арсеньева, занимающиеся горнолыжным спортом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отказов в оформлении виз со стороны КНДР туристам не было, за исключением тех, у кого срок действия загранпаспорта составлял менее 6 месяцев.

До пандемии туроператор возил россиян на этот курорт. Сейчас в составе группы – несколько человек, которые были на курорте Масикрён в 2018 году.

"Сейчас спрос больше (чем, до пандемии), он вызван тем, что границы были закрыты. По сути сейчас стартует тестовый тур", — отметил представитель туроператора.

Он уточнил, что по итогам этой поездки будет приниматься решение об организации последующих туров в КНДР. Проектов и идей развития этого направления туризма много, добавил представитель "Восток Интур".

В составе группы – жители разных регионов России. Туристы посетят горнолыжный курорт Масикрён, тур рассчитан на четыре дня и три ночи. Россияне прямым рейсом доберутся до столицы КНДР Пхеньяна, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие. После туристов доставят на курорт. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. Тур стоит 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не входят ски-пасс и личные расходы.

В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего — в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров.