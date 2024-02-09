МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Спрос российских работодателей на кадры в сфере туризма и ресторанов по итогам 2023 года вырос на 45%, тогда как средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились на 14%, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков на основе данных сервиса.

"По данным "Авито Работы", в 2023 году спрос работодателей на кадры в сфере туризма и ресторанов вырос на 45% в сравнении с 2022 годом. Среди всех профессиональных сфер деятельности сегмент занимает седьмое место по общему числу вакансий (4,8%). Средние предлагаемые зарплаты в индустрии гостеприимства выросли на 14% в сравнении с 2022 годом и достигли отметки в 40 тысяч рублей", — сказал Пучков.

По его данным, в сфере туризма и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) сильнее всего спрос на кадры в 2023 году вырос у работодателей из Екатеринбурга (рост на 67%), Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени (рост на 52% соответственно), Москвы (на 51%) и Тулы (рост на 50%).

"В сравнении с 2022 годом, в 2023 году работодатели индустрии гостеприимства чаще всего искали сотрудников на позиции хостес (+88%) и администратора ресторана (+68%)", — уточнил Пучков.

По данным сервиса, в топе по приросту числа вакансий также гиды, которые за год прибавили 59%, менеджеры по туризму — 54%, бариста и официанты — по 51% и повара — 47%.