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Российских туристов любят в Малайзии, заявил посол России
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Туристов из России любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Малайзии Наиль Латыпов. "Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , бизнес, новости, туризм, россия, малайзия, туризм
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Туристов из России любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Малайзии Наиль Латыпов.
"Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания", — отметил Латыпов.
По словам посла, российская дипмиссия привлекала внимание малайзийских туроператоров и властей к тому, что Малайзия пока не столь популярна у российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. Это заставило малайзийскую сторону "огорчиться и задуматься", а также начать принимать усилия, чтобы установить связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями.
"За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников", — добавил глава российской дипмиссии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.