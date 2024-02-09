МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Туристов из России любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Малайзии Наиль Латыпов. Посол России рассказал о действиях Катара на Ближнем Востоке

"Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания", — отметил Латыпов.

По словам посла, российская дипмиссия привлекала внимание малайзийских туроператоров и властей к тому, что Малайзия пока не столь популярна у российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. Это заставило малайзийскую сторону "огорчиться и задуматься", а также начать принимать усилия, чтобы установить связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями.

"За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников", — добавил глава российской дипмиссии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.