Посол Ерхов: туристам следует страховаться в Турции и не "испытывать судьбу"
АНКАРА, 10 фев — ПРАЙМ. Российским туристам следует страховаться, уважать законы Турции и не стоит "испытывать судьбу", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Дипломат призвал россиян позаботиться о себе, купить хотя бы самую простую страховку.
"А то вот последний пример. Мужчина, казалось бы, в самом расцвете сил приехал без всякой страховки. А через несколько дней здесь у него диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. Его везут в палату интенсивной терапии и счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, и к тому же с каждым днем увеличивается. Неужели стоит так испытывать судьбу?" — вопросил Ерхов.
Также он прокомментировал нашумевшую историю с туркомпанией "Колибри Тур", завозившей на отдых в Турцию несовершеннолетних россиян.
В августе детей из РФ, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. По данным Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж".
"Когда отель отказался размещать прибывших по причине непоступления от компании финансового платежа, дети оказались на улице, при этом компания и ее сотрудники повели себя не вполне адекватно, и нашим дипломатам Генконсульства в Анталье пришлось брать на себя размещение, контроль за пребыванием детей в Турции и их выездом в Россию", — рассказал Ерхов.
Он также напомнил о случаях, которые возникают из-за того, что некоторые россияне, приехав в Турцию, "начинают "разворачиваться" здесь, предлагать другим соотечественникам самые разные услуги, при этом не имея разрешения от властей на такого рода деятельность: от такси до риелторской помощи, вплоть до содействия в организации приезда нелегальных мигрантов".
Недавно двоих наших граждан задержали по этой статье", — добавил посол.
"Выводы мои просты. Во-первых, страхуйтесь. Кто знает, что с вами случится? Во-вторых, попросту говоря, не нарывайтесь сами. И в России можно легко "огрести", но здесь вы не у себя дома. К вам повышенное внимание местных жителей. И поэтому к своему поведению вам надо бы относиться вдвойне взыскательно. В-третьих, не ленитесь, лишний раз проверяйте, кому вы доверяете своих детей. Ваши же дети!" — призвал Ерхов.
"И последнее, но столь же важное. Напомню слова нашего гениального Владимира Высоцкого… У него есть замечательная фраза, как инструктировали человека перед поездкой за рубеж: "Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать". Пожалуйста, уважайте людей, законы, порядки и обычаи той страны, куда вы едете. И тогда хозяева в полной мере ответят вам своим традиционным турецким гостеприимством", — заключил дипломат.
https://1prime.ru/tourism/20240210/843036585.html