АНКАРА, 10 фев — ПРАЙМ. Российским туристам следует страховаться, уважать законы Турции и не стоит "испытывать судьбу", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Сбербанк описал портрет туриста, путешествующего по России

Дипломат призвал россиян позаботиться о себе, купить хотя бы самую простую страховку.

"А то вот последний пример. Мужчина, казалось бы, в самом расцвете сил приехал без всякой страховки. А через несколько дней здесь у него диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. Его везут в палату интенсивной терапии и счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, и к тому же с каждым днем увеличивается. Неужели стоит так испытывать судьбу?" — вопросил Ерхов.

Также он прокомментировал нашумевшую историю с туркомпанией "Колибри Тур", завозившей на отдых в Турцию несовершеннолетних россиян.

В августе детей из РФ, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. По данным Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Посол РФ рассказал о любви к российским туристам в Малайзии

"Когда отель отказался размещать прибывших по причине непоступления от компании финансового платежа, дети оказались на улице, при этом компания и ее сотрудники повели себя не вполне адекватно, и нашим дипломатам Генконсульства в Анталье пришлось брать на себя размещение, контроль за пребыванием детей в Турции и их выездом в Россию", — рассказал Ерхов.

Он также напомнил о случаях, которые возникают из-за того, что некоторые россияне, приехав в Турцию, "начинают "разворачиваться" здесь, предлагать другим соотечественникам самые разные услуги, при этом не имея разрешения от властей на такого рода деятельность: от такси до риелторской помощи, вплоть до содействия в организации приезда нелегальных мигрантов".

Недавно двоих наших граждан задержали по этой статье", — добавил посол.

"Выводы мои просты. Во-первых, страхуйтесь. Кто знает, что с вами случится? Во-вторых, попросту говоря, не нарывайтесь сами. И в России можно легко "огрести", но здесь вы не у себя дома. К вам повышенное внимание местных жителей. И поэтому к своему поведению вам надо бы относиться вдвойне взыскательно. В-третьих, не ленитесь, лишний раз проверяйте, кому вы доверяете своих детей. Ваши же дети!" — призвал Ерхов.

"И последнее, но столь же важное. Напомню слова нашего гениального Владимира Высоцкого… У него есть замечательная фраза, как инструктировали человека перед поездкой за рубеж: "Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать". Пожалуйста, уважайте людей, законы, порядки и обычаи той страны, куда вы едете. И тогда хозяева в полной мере ответят вам своим традиционным турецким гостеприимством", — заключил дипломат.