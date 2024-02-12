МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Северной Корее активно идет строительство новой туристической зоны для россиян, следует из сообщения правительства Приморского края. В России ждут положительных перемен в двусторонней торговле с КНДР

Ранее 9 февраля первая группа российских туристов прибыла в Пхеньян. Путешественники посетили достопримечательности столицы КНДР, а также смогли посетить горнолыжный курорт "Масиннен".

"Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов", — сказано в сообщении. Отмечается, что Вонсан-Кальмаская туристическая зона будет расположена на площади 2,8 квадратных километра. В ее состав войдут 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж для приема российских туристов.

В состав первой российской туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ.

Осенью 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморье, а также встретился на космодроме Восточный с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, в том числе в туризме.