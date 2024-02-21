АФИНЫ, 21 фев — ПРАЙМ. Грецию в 2023 году посетили 32,7 миллиона туристов, сообщил Банк Греции. Россиян начали предупреждать о вероятных ошибках в загранпаспортах

Это рекордное количество туристов — в 2019 году, перед введением ограничений из-за пандемии коронавируса, в Греции побывали 31,35 миллиона туристов.

"В 2023 году въездной туристический поток увеличился на 17,6% и составил 32,735 миллиона путешественников, по сравнению с 27,835 миллиона путешественников в 2022 году", — говорится в сообщении банка.

Эти данные не включают данные о круизах, за исключением тех, которые зафиксированы пограничной службой.

Туристический трафик из стран ЕС составил 19,640 миллиона человек — на 15,6% больше по сравнению с 2022 годом. Что касается стран, не входящих в ЕС‑27, туристический поток из Великобритании увеличился на 2,4% до 4,591 миллиона путешественников, а из США на 29,2% до 1,406 миллиона путешественников.

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В 2023 году поступления от туризма увеличились на 15,7% по сравнению с 2022 годом и достигли 20,459 миллиарда евро. На жителей стран ЕС приходится 11,158 миллиарда евро поступлений от туризма. Среди стран, не входящих в Евросоюз, поступления из Великобритании выросли на 5,8 % до 3,307 миллиарда евро, а из США — на 14,0 % до 1,367 миллиарда евро.

"Поступления из России упали на 20,8 % до 32,8 миллиона евро", — сообщает банк.

Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим российские туристы могут попасть в страну только через третьи страны, в частности, Турцию, Сербию, Египет, ОАЭ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.