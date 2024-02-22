МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров, пишет газета "Коммерсант". В МИД зафиксировали рост числа российских туристов в Италии и Испании

"Как стало известно "Ъ", Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), который должен вступить в силу 1 сентября", — пишет издание. По информации газеты, сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

"Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. Проект нового приказа, с которым ознакомился "Ъ", расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация", — говорится в статье.

Согласно проекту, данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).

Оператором ЕГИС ОТБ является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс". Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Как уточняет газета, при оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания. Данные будут храниться семь лет.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект, направленном в Минтранс, указала, что часть дополнительных данных о пассажирах, в частности, логин и пароль учетной записи, является конфиденциальной, а потому не может быть раскрыта без согласия пассажира. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, а также отметили, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.