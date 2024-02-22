МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Объем инвестиций в туристическую отрасль в текущем году может достигнуть 700 миллиардов рублей, а за последние три года показатель утроился, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе форума "Путешествуй!", который проходит на Камчатке.

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"Сегодня инвестиционная активность растёт. Мы видим, что за последние три года объём инвестиций в туризм вырос в три раза. Объем инвестиций в туристическую отрасль в 2024 году может достигнуть 700 миллиардов рублей", — сказал Вахруков.

"Мы видим, что вводятся новые номера, у нас по темпам роста ввода номеров плюс 40% в прошлом году", — добавил он.

Он добавил, что потенциал роста туристических поездок в целом по стране таков, что к 2030 году показатель должен составить 140 миллионов. "На Дальнем Востоке планируем к 2030 году удвоение туристического потока, значит, там нужно построить 25 тысяч новых номеров", — добавил замминистра.

Вахруков также уточнил, что ведомство в рамках реализации дорожной карты трансформации делового климата в туризме работает над снятием необоснованных природоохранных ограничений на территории туристических объектов. "Этот вопрос касается и горнолыжных комплексов, где сплошные ограничения по площадям, которые можно было бы использовать для строительства, то, что делает просто невозможным строительство ряда горнолыжных курортов. Это и вопрос заправок на воде, а также движения в водоохранных зонах", — заключил замглавы ведомства.