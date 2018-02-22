Минтранс РФ планирует запустить единую цифровую платформу грузоперевозок в конце 2019 г

МОСКВА, 22 фев ПРАЙМ. Минтранс РФ в рамках программы "Цифровая экономика" планирует к концу 2019 года запустить цифровую платформу транспортного комплекса на основе сервисов "Платона" и РЖД, инвестиции на реализацию всей программы цифровизации транспортного комплекса до 2022 года могут составить около 450 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости первый замглавы министерства Евгений Дитрих.

"Он (проект платформы - ред.) в программе "Цифровая экономика", наш проект был одобрен одним из первых. Платформа будет внедряться отдельными элементами, которые постепенно начнут работать. В этом году мы планируем принять все необходимые нормативные документы и параллельно будем создавать первоочередные элементы. В конце будущего года платформа начнет функционировать", - заявил Дитрих.

Полноценное функционирование цифровой системы транспортного комплекса намечено на 2022 год, уточнил гендиректор оператора "Платона" - РТИТС - Антон Замков. Дитрих же отметил, что уже сейчас отдельные элементы такой платформы есть у "Платона", ГЛОНАСС и РЖД, но необходимо выработать единый стандарт, объединить сервисы в одну экосистему. Предварительные затраты на проект до 2022 года первый замминистра оценил в 450 миллиардов рублей. Причем без активного участия государства, в том числе и финансового, на данном этапе не обойтись, считает Дитрих.

"Цифровая платформа предназначена и для бизнеса, и для государственных органов власти. Активное участие в создании платформы принимает именно бизнес из всех видов транспорта. Это формирование стандартов и сервисов", - говорит Дитрих. Глава РТИТС, в свою очередь, видит основной задачей тотальное снижение издержек, как на уровне бизнеса, так и в госрегулировании процесса перевозок, а также в унификации транспортно-логистических решений на одной платформе.

"Страна огромная - вариантов перевозки различными видами транспорта огромное количество, интеграция между ними почти всегда отсутствует. ... Все сервисы платформы будут реализованы по принципу "одного окна", где можно будет отслеживать перемещение груза, получать все необходимые документы в электронном виде, юридически значимом для ФНС и ФТС", - описал принцип работы платформы Замков.

Дитрих заключил, что реализация задач программы "Цифровой транспорт и логистика" позволит РФ предложить партнерам по Евразийскому экономическому союзу проверенные решения по упрощению и повышению эффективности взаимодействия, в первую очередь по заметному снижению временных и финансовых издержек в транспортном сообщении, трансграничных переходах, поможет в реализации международных инициатив Таможенного союза ЕАЭС и проекта "Один пояс - Один путь".