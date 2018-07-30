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МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,585 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.

Выручка компании выросла на 5,8% и составила 875,813 миллиарда рублей. Валовая прибыль РЖД снизилась на 6,3%, до 146,208 миллиарда рублей. Прочие доходы компании уменьшились на 24%, до 58,3 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 11,8% и составила 46 миллиардов рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 8,6% и составила 729,6 миллиарда рублей. Управленческие расходы выросли на 3,8%, до 68 миллиардов рублей. Прочие расходы снизились на 21% и составили 77 миллиардов рублей. Коммерческие расходы снизились на 10,5% — до 34 миллионов рублей.

Долгосрочные обязательства РЖД на конец июня составили 1,1 триллиона рублей, увеличившись на 2,5% по сравнению с показателем на конец 2017 года. Краткосрочные обязательства выросли на 4,7%, до 615,78 миллиарда рублей.