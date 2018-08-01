МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Расписание поездов дальнего следования на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог теперь будет показываться по местному времени, сообщили РЖД.

"Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года", — говорится в сообщении РЖД.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Данное решение, поясняет компания, принято для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Аналогичные изменения внесены в билеты на поезда холдинга РЖД, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Раньше на бланках указывалось московское время прибытия и отправления поездов, а на поезда отправлением с 1 августа текущего года — местное время с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3).

"Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга "РЖД" сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов РФ", — резюмируется в сообщении.