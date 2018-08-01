МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД стал указывать на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов по местному времени с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.

До этого на бланках было указано московское время прибытия и отправления, а также местное время.

Как поясняли РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), новый порядок вводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира.

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа. Бланки билетов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появились в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки).

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах теперь указывается с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского: отправление в чч.мм по местному времени (мск+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Билет на поезд в настоящее время содержит следующие данные: дату и время отправления и прибытия поезда, время нахождения в пути, нумерацию вагона и места, полное наименование начальной и конечной станций маршрута, подробную информацию о гарантированных в поездке услугах. Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года.

Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.