ПЕКИН, 1 авг /ПРАЙМ/. Китайская авиакомпания Capital Airlines запустила авиасообщение между Москвой и китайским городом Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке страны, говорится в заявлении авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться каждый вторник, четверг и субботу. Рейс JD475 из международного аэропорта "Сяошань" в Ханчжоу будет отправляться утром, в тот же день после обеда будет осуществляться обратный перелет рейсом JD476 из московского "Шереметьево".

Раньше до Ханчжоу из Москвы можно только с пересадкой в других городах, прямой рейс экономит путешественникам до 10 часов в пути. Ханчжоу входит в десятку самых главных туристических направлений Китая благодаря всемирно известному озеру Сиху и буддистским храмовым комплексам. Здесь расположен один из старейших и престижных вузов Китая – Чжэцзянский университет, в 2016 году власти Китая провели здесь заседание лидеров G20. Ханчжоу расположен близко к главному "рынку" восточного Китая – городу Иу.

Различные города России, и в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, стали крайне популярным направлением для китайских туристов в последние годы, в первом квартале этого года число китайских туристов возросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим китайские авиакомпании все чаще стали открывать новые прямые рейсы между городами Китая и РФ.