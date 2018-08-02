МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Около 70% российских туристов не верят в открытие чартерных рейсов в Египет в этом году, следует из опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.

"74% клиентов указали, что хотели бы поехать в Египет этой осенью или зимой, если откроется чартерное авиасообщение и начнется продажа туров. При этом на исполнение своих желаний они смотрят с куда меньшим оптимизмом. Уверенность в том, что в ближайшие месяцы чартеры из России начнут летать на египетские курорты, выразили только 33% респондентов", — рассказали в сервисе.

Более половины — 51% путешественников — сомневаются в изменении ситуации, а еще 16% убеждены в том, что чартерных рейсов Египет в предстоящем осенне-зимнем сезоне точно не будет.

"В текущей ситуации возвращение на туристический рынок Египта порадовало бы очень большое количество туристов и увеличило количество тех, кто сможет позволить себе поездку на море", — прокомментировал руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.

По мнению путешественников, главные преимущества Египта перед остальными морскими направлениями, подходящими для отдыха в осенне-зимний период, — это Красное море с его насыщенным подводным миром (59%), низкая стоимость отдыха (20%) и исторические наследие страны (9%). Отрицательными сторонами отдыха в Египте опрошенные назвали низкий уровень безопасности (49%), навязчивость местных жителей (24%) и большое количество отдыхающих на египетских курортах соотечественников (14%).

Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом, прерванное в 2015 году, было восстановлено в середине апреля текущего года, когда были запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром. Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что вопрос открытия чартерного авиасообщения будет обсуждаться после чемпионата мира по футболу 2018 года.