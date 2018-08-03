ВЛАДИВОСТОК, 3 авг /ПРАЙМ/. Новую взлётно-посадочную площадку для небольших самолетов открыли в тестовом режиме в Анадыре, сообщает правительство Чукотки.

Первым самолетом, приземлившимся на площадке, стал DHC-6 Series 400 "ЧукотАВИА", прилетевший из аэропорта Угольный. На борту были два пилота и гендиректор авиакомпании Томаш Трояновский. Также прошло ещё два тестовых взлёта и две посадки.

"Приземление был очень мягким. Мы довольны состоянием нового и очень важного для региона объекта… С учётом того, что полоса перпендикулярна той, что в Угольных Копях, это повысит регулярность полётов из национальных сёл. Если в Угольных Копях боковой ветер, то можно садиться здесь, а не ждать вылета днями или неделями. В дальнейшем попробуем заменить этими самолётами Ми-8 на перевозках через лиман", — сказал Трояновский.

По данным властей региона, это первый объект, построенный на Чукотке с нуля за последние 40 лет. Взлетно-посадочная площадка рассчитана на приём небольших самолётов DHC-6 Series 400, и, как ожидается, она позволит пассажирам избежать неудобств, связанных с необходимостью добираться из Анадыря в аэропорт Угольный.

Длина взлётно-посадочной площадки — 700 метров, площадь с боковыми полосами безопасности составляет порядка 23 тысяч квадратных метров.

"Отличие от других есть – это высокая полоса, наверное, метров пять высотой, и заход напоминает посадку на авианосец. Это единственное отличие – так полоса ровная, плотно укатанная", — сообщил командир самолета Владимир Необутов.

В будущем власти округа планируют расширить сеть таких площадок и реконструировать старые ВПП в сёлах Уэлькаль, Илирней и Островное. "ЧукотАВИА" рассматривает возможность увеличения парка DHC-6 Series 400.