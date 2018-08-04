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НОВОСИБИРСК, 4 авг /ПРАЙМ/. Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК на транспорте Яна Стрижова.

"Вертолет разбился в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, все погибли. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказала собеседница агентства.

В субботу около 10.00 (06.00 мск) в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолёт Ми-8. По предварительной информации СК, все находившиеся на борту погибли.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет Ми-8 принадлежит компании Utair.