МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Около 80 человек и девять единиц техники привлечены к ликвидации последствий падения вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"К ликвидации последствий падения привлечены 77 человек и девять единиц техники, в том числе четыре воздушных судна", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что катастрофа Ми-8 произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка вблизи площадки нефтеперекачивающей станции №1 "Ванкор".

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).