МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, ЧП произошло в субботу в Туруханском районе в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". По предварительной информации, вертолет принадлежит компании Utair, следовал по маршруту Ванкор — Тарко-Сале. На борту находились 18 человек, в том числе три члена экипажа и 15 пассажиров (вахтовые рабочие), все они погибли.

"Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших вертолета Ми-8 в Красноярском крае", — сообщили в пресс-службе МЧС.

К ликвидации последствий падения привлекаются 77 человек и девять единиц техники, в том числе четыре воздушных судна. От МЧС России — 35 человек и две единицы техники.