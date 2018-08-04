МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Разбившийся в Красноярском крае вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" столкнулся в районе Ванкорского нефтяного месторождения с внешней подвеской другого вертолета, экипаж которого сумел посадить свое воздушное судно, заявил РИА Новости представитель Росавиации.

"По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени два вертолета авиакомпании АО "ЮТэйр-вертолётные услуги" выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен — для их доставки на нефтеперекачивающую станцию", — сообщили в Росавиации.

По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Экипаж вертолета без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"Полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы. На место авиапроисшествия вылетели заместитель руководителя Росавиации, начальник управления инспекции по безопасности полетов и заместитель начальника Красноярского управления Росавиации", — добавили в ведомстве.