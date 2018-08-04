МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ютэйр" начала собственное расследование катастрофы своего вертолета в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "Ютэйр") потерпел крушение в Красноярском крае. По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию.

"Ютэйр" приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Компания начала собственное расследование случившегося", — сообщили в авиакомпании.

Вертолет Ми-8АМТ (бортовой номер RA-25640) выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета — 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.