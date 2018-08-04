МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ включило в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения строительство автодорожного обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением обходы Нижнекамска и Набережных Челнов включены в схему территориального планирования, что необходимо для принятия правовых решений в сфере земельных отношений, а также решений о разработке документации по планировке территории и выдаче разрешений на строительство", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что схема территориального планирования РФ в области федерального железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением правительства в 2013 году.

Строительство обхода реализуется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы", предусматривающей строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.

В справке к документу также указано, что схемой территориального планирования предусмотрено строительство причальных сооружений Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения в северной части Обской губы Карского моря грузооборотом 140 тысяч тонн в год в рамках комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал.