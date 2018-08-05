КРАСНОДАР, 5 авг /ПРАЙМ/. Отставший при крупном сбое в московском аэропорту "Внуково" багаж пятничного рейса авиакомпании "Азимут" в Краснодар доставлен в аэропорт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По ее данным, багаж не был отправлен из-за сбоя на сортировке в московском аэропорту.

"К настоящему моменту багаж пассажиров вечернего пятничного рейса А4302 нашей авиакомпании, отставшего из-за сбоя на сортировке, доставлен в Краснодар с помощью других авиакомпаний. Он будет направлен по указанным пассажирами адресам ", — рассказали в "Азимуте".