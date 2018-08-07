ВЛАДИВОСТОК, 7 авг /ПРАЙМ/. Около 3,5 миллиарда рублей необходимо на реконструкцию аэропорта самого северного города России Певека, это в том числе поможет обеспечить транспортную доступность Чукотки, сообщает правительство региона.

Глава Чукотки Роман Копин отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в округе и предложил комплекс мер для решения наиболее острых вопросов.

"Для повышения транспортной доступности для жителей Чукотки необходимо установить "плоский тариф", привлечь национального авиаперевозчика ПАО "Аэрофлот" для авиаперевозок на межрегиональных направлениях и внутри Дальневосточного федерального округа, а также обеспечить выделение 3,5 миллиарда рублей на финансирование мероприятий по реконструкции государственного аэропортового комплекса Певек. Проектно-сметная документация и положительные заключения Главгосэкспертизы России в наличии", — сказал Копин.

Встреча Путина с Копиным состоялась на прошлой неделе. На ней губернатор, в том числе, отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей, а состояние медицинской инфраструктуры в АО стабильно хорошее.