МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Бумаги американской автомобилестроительной компании Tesla подскочили в цене на 6,5% на фоне сообщения главы компании Илона Маска о желании сделать ее непубличной, свидетельствуют данные торгов.

"Я рассматриваю вопрос о том, чтобы сделать Tesla частной (непубличной – ред.) за 420 долларов за акцию. Финансирование обеспечено", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. "Сейчас у меня нет контролирующей доли, и я не ожидаю, что у какого-либо акционера будет такое право, если мы станем частной компанией", — добавил предприниматель. Он также отметил, что не планирует продавать свою долю в компании в любом случае.

По состоянию на 20.55 мск акции Tesla на бирже NASDAQ растут в цене на 6,51%, до 364,38 доллара за бумагу.

Кроме того, удорожанию акций компании во вторник поспособствовали новости о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF) — может купить долю в 3-5% в Tesla. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По оценке издания, при текущей цене акций Tesla стоимость сделки составит 1,7-2,9 миллиарда долларов. Таким образом, в результате сделки PIF может стать одним из восьми крупнейших акционеров Tesla.

Ранее в августе Tesla отчиталась о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года. Вместе с тем, компания пообещала инвесторам улучшить финансовые показатели. В частности, Tesla ожидает роста прибыли от продаж электрокара Model 3 в третьем квартале до, примерно, 15%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.