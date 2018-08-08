МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании Global Ports, находящемуся на уровне "BB", до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

"Улучшение прогноза до стабильного последовало за разрешением судебного спора с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) в пользу компании", — говорится в релизе. Кроме того, на решение агентства повлияли превзошедшие прогнозы показатели объемов контейнерных перевозок компании в 2017 году и в первом полугодии 2018 года.

Арбитражный суд Москвы в июле прекратил производство по заявлению пяти стивидорных компаний группы Global Ports, требовавших признать незаконным решение ФАС о тарифообразовании. Заявление поступило в арбитраж 10 мая. Стивидоры просили признать недействительным решение ФАС от 16 февраля о выдаче предписания и само предписание, говорилось в определении суда. Этим предписанием ФАС обязала Global Ports в течение 30 дней после покупки группой "Дело" Сергея Шишкарева 30,75% акций Global Ports перевести тарифы стивидоров приобретаемого актива в рубли.

По мнению Global Ports, условия предписания противоречат соглашению, достигнутому между ФАС и терминалами группы в декабре. Global Ports ранее в июле поясняла, что отзовет заявление к ФАС, так как ведомство официально подтвердило группе "факт соответствия требованиям вынесенного службой предписания, определив, что действия, предпринимаемые терминалами группы в отношении расчетов за оказываемые услуги, выполняются в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенных в декабре 2017 года мировых соглашений".

К негативному рейтинговому действию в будущем может привести рост соотношения долг/EBITDA компании до 4,5х в течение трех лет, а также изменение состава ее акционеров, при котором APM Terminals частично или полностью откажется от доли в Global Ports, также отмечает агентство. В то же время, если показатель долг/EBITDA в течение трех лет опустится ниже 3,5х, Fitch может повысить рейтинги компании.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк Хельсинки" и "Мулти-Линк Котка").