ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг /ПРАЙМ/. Работы по расширению аэровокзального комплекса начались в главной воздушной гавани Камчатки, сообщает международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово).

Отмечается, что к зданию аэровокзала планируется пристроить дополнительные помещения общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров, где расположатся зона пограничного контроля пассажиров международных рейсов, зона повышенной комфортности, ВИП-зона, точки общественного питания и розничной торговли.

"Временный павильон смонтируют на период строительства нового пассажирского терминала (до 2021 года) для улучшения комфорта пассажиров, как на внутренних, так и на международных рейсах, а также для повышения пропускной способности главной воздушной гавани Камчатки. Действующая инфраструктура аэропорта не позволяет наращивать пассажиропоток, в том числе и по международным направлениям", — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что сдача объекта в эксплуатацию намечена на март 2019 года.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошёл в холдинг "Аэропорты Регионов", который планирует инвестировать в строительство нового терминала порядка 7 миллиардов рублей. Его площадь составит около 45 тысяч квадратных метров. В состав аэровокзального комплекса войдут гостиница и деловой центр. Завершить строительство планируется в 2021 года. Кроме того, сейчас проводится модернизация воздушных ворот, в том числе строительство временного сборно-разборного павильона, улучшение инфраструктуры, закупка новой техники.