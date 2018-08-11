МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, что российские моряки судна "Механик Погодин" находятся сейчас на его борту и не сходили на берег, у них есть еда и медикаменты, пока к ним самим нет претензий.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.

"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты… К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных", — процитировал РИА Новости слова Москальковой ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.

Как он отметил, Денисова рассказала Москальковой, что с российским консулом моряки не встречались, но в случае возникновения вопросов или проблем могут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену.

Суд по поводу ареста танкера и находящегося там имущества пройдет в понедельник, добавил пресс-секретарь со ссылкой на Москалькову.