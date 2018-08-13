ВЛАДИВОСТОК, 13 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпании "ИрАэро" запустила прямой рейс из Владивостока в Москву по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о запуске прямого рейса авиакомпании "ИрАэро" в Москву. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 777. Полеты из московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться по понедельникам и пятницам", — говорится в сообщении.

Аэропорт сообщает, что из Владивостока в Москву рейс отправляется по вторникам и субботам. Маршрут Владивосток-Москва является самым популярным среди всех направлений международного аэропорта Владивосток. За полгода 2018 года на этом направлении было обслужено более 270 тысяч пассажиров.