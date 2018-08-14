МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) по РСБУ в первом полугодии 2018 года вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 378 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 5%, до 874,4 миллиона рублей. Валовый убыток снизился на 4%, составив 732,4 миллиона рублей. Прочие доходы уменьшились на 5,7%, до 417,2 миллиона рублей.

Себестоимость продаж выросла на 0,75%, до 1,607 миллиарда рублей. Прочие расходы упали на 13,8%, составив 263,6 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня выросли с 31 декабря 2017 года на 5,4% и составили 15,8 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли почти на 20%, до 9,8 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.