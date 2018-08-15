МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Средняя стоимость авиабилетов из РФ за границу в ночь со вторника на среду вырастет на 5-7% из-за валютных колебаний.

Для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта). Он рассчитывается раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов каждой среды.

Как следует из данных Московской биржи, за прошедшую неделю курс доллара к рублю вырос примерно на 5%, курс евро к рублю увеличился почти на 6%. Курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, составлял 77,6519 рубля, курс доллара — 68,2234 рубля.

По подсчетам туристических сервисов OneTwoTrip и Туту.ру, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%. Как отметили в Туту.ру, на каждые 100 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 450 рублей. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов.

Однако, в случае укрепления рубля, курс IATA через неделю снова может снизиться. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился уже на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47 рубля, до 66,7535 рубля.

При этом валютные скачки уже отразились на спросе на заграничные направления. По данным сервиса Biletix, объём продаж билетов в РФ на международные авиарейсы после снижения курса рубля в период с 8 по 12 августа вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. Таким образом, отмечали в сервисе, туристы стремятся забронировать авиабилеты по международным направлениям заранее.