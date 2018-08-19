ТОКИО, 19 авг /ПРАЙМ/. Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого "третьего канала поставок" товаров между двумя странами после воздушного и морского сообщения, пишет в воскресенье японская газета "Иомиури".

По данным источника издания, пробная доставка по Транссибирской магистрали пройдет в районе 11-13 сентября, когда в российском Владивостоке состоится Восточный экономический форум, в котором примут участие лидеры России и Японии.

Ожидается, что в пробных поставках будут участвовать от пяти до десяти компаний, в основном японских. В ходе эксперимента будет оценены стоимость и время доставки, процедура таможенного оформления и другие факторы, которые могут повлиять на качество и конечную стоимость перевозимого товара.

Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном либо по воздуху, либо по морю. Согласно данным японского министерства транспорта, сроки доставки грузов по морю составляют от 53 до 62 дней. Доставка самолетом происходит в разы быстрее, но является высокозатратной.

По мнению специалистов, доставка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40%, а срок поставки составит около 20-27 дней.