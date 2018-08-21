МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Сервис заказов такси Uber сообщил о назначении Нельсона Чая (Nelson J. Chai) на должность финансового директора компании, говорится в релизе сервиса.

Нельсон Чай имеет опыт работы на руководящих должностях финансовых и страховых компаний более десяти лет, отмечает Uber. Более пяти лет он проработал в CIT Group, где занимал должность президента, ранее работал в качестве финдиректора в Merrill Lynch & Co. и NYSE Euronext.

"Он (Нельсон Чай — ред.) будет отличным партнером для меня и всей руководящей команды во время нашего пути к тому, чтобы стать публичной компанией", — приводятся в сообщении слова главы Uber Дары Хосровшахи. Компания проведет первичное размещение акций (IPO) во втором полугодии 2019 года.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.