МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Дело возбуждено после аварийной посадки самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings в Уфе, вернувшегося в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщается на канале СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, в среду в 5.06 по местному времени (3.06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя почти сразу же после взлета. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в здании аэропорта, с ними работали психологи. Вылететь в Сочи пассажирам предложили на резервном судне компании "Ред Вингс" Ту-214 в 10.55 (8.55 мск).

"По факту авиационного инцидента, связанного с возгоранием одного из двигателей пассажирского самолёта ТУ-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс "Уфа-Сочи", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

По основной версии следствия, "причиной произошедшего стала техническая неисправность воздушного судна".