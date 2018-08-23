САРАТОВ, 23 авг /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Судебные приставы взыскали около 160 тысяч рублей с авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты с 31 мая, в пользу клиентов за неиспользованные билеты и в качестве компенсации морального вреда, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь регионального управления ФССП Валентина Третьяк.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. По данным компании, к 16 августа перевозчик вернул своим клиентам 240,45 миллиона рублей за 35,972 тысячи билетов. Компания заверяла, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. Но областное управление Роспотребнадзора сообщило, что к 10 июля помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.

"В текущем году на исполнении в Кировском районном отделе судебных приставов находились исполнительные производства о взыскании расходов на приобретение авиабилета и компенсации морального вреда с АО "Саратовские авиалинии" на общую сумму около 160 тысяч рублей в пользу физических лиц. В рамках исполнительных производств денежные средства взысканы в полном объеме", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время на исполнении у судебных приставов находится 13 исполнительных производств, которые возбуждены в отношении авиакомпании, о наложении ареста на общую сумму 724 тысячи рублей в целях обеспечения исков, заявителями по которым являются граждане.