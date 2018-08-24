ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Китай и Россия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, говорится в заявлении министерства гражданской авиации Китая (CAAC).

Как уточняется в документе, заместитель начальника управления гражданской авиации Китая Ван Чжицин с 21 по 23 августа во главе китайской делегации в Петербурге участвовал в заседании рабочей группы по гражданской авиации в рамках подкомиссии по сотрудничеству двух стран в области транспорта.

CAAC и министерство транспорта РФ по итогам переговоров добились важных договоренностей и подписали соответствующие соглашения по вопросам расширения прав ведения бизнеса и прав пролета над территорией другого государства между РФ и КНР, а также по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере сокращения выбросов углерода для международной авиации.