МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 28 августа изберет генерального директора авиакомпании.

В июле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс предлагает продлить контракт действующего гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. Ранее газета "Коммерсант" написала, что контракт Савельева, истекающий осенью, пока не продлен, а в борьбу за пост главы "Аэрофлота" может включиться экс-глава Минтранса Максим Соколов.

Соколов, в свою очередь, номинирован в совет директоров "Аэрофлота". Акционеры авиакомпании на внеочередном собрании 23 октября выберут новый состав совета.

Савельев занимает пост гендиректора крупнейшего российского авиаперевозчика с апреля 2009 года. До это он занимал должность первого вице-президента АФК "Система".

В повестке заседания совета директоров авиакомпании также значатся вопросы о заместителе генерального директора по коммерции и финансам и о подходах к новой стратегии группы. Прежний CFO Шамиль Курмашов покинул компанию в мае.

В июне Савельев говорил журналистам, что "Аэрофлот" предложит совету директоров новую стратегию, которая предусматривает, в том числе, создание региональных хабов авиакомпании.