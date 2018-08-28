НОВОСИБИРСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Объем поддержки судостроения в РФ в 2019 году может быть увеличен относительно плановых 10 миллиардов рублей, предусмотренных госпрограммой, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года по 10 миллиардов в год на меры развития данного направления (судостроения — ред.) Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса", — сказал он.

Мантуров напомнил, что в госпрограмме всегда были предусмотрены средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирования спроса на продукцию судостроения.