НОВОСИБИРСК, 28 авг — ПРАЙМ. Объем поддержки судостроения в РФ в 2019 году может быть увеличен относительно плановых 10 миллиардов рублей, предусмотренных госпрограммой, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы предложила вариант отказа от "антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении и легкой промышленности. По данным издания, рабочая группа также предложила рассмотреть возможность урезания субсидирования судостроения.

"У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года по 10 миллиардов в год на меры развития данного направления (судостроения — ред.) Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса", — сказал он.

Мантуров напомнил, что в госпрограмме всегда были предусмотрены средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирования спроса на продукцию судостроения.