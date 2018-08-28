МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Говорить о прекращении процедур банкротства в отношении всех структур концерна "Тракторные заводы" нельзя, в рамках "дефолтной стратегии" ВЭБа и финансового оздоровления КТЗ заявления о банкротстве поданы в отношении 19 организаций, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.

Арбитражный суд Чувашии во вторник приостановил производство по делу о банкротстве концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока отсутствуют.

"Судя по всему, речь идет не о всем КТЗ, а только о бывшей управляющей компании концерна ООО "ККУ "КТЗ". В рамках "дефолтной стратегии" ВЭБа и финансового оздоровления КТЗ заявления о банкротстве поданы в отношении 19 организаций концерна (должников ВЭБа), в том числе и ККУ КТЗ. Поэтому говорить о прекращении процедур банкротства в отношении всех организаций КТЗ нельзя", — сказал собеседник агентства.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении КТЗ по заявлению Внешэкономбанка в ноябре 2017 года. Суд включил тогда задолженность перед ВЭБом в размере 68,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов крупнейшего российского машиностроительного концерна.

Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 10 июля состоялось первое собрание кредиторов КТЗ, которое проголосовало за обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. На предыдущем заседании по делу о банкротстве в июне представитель КТЗ просил отложить рассмотрение дела по существу, пояснив, что имеется инвестор, который готов погасить кредиторскую задолженность должника.

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов 9 августа сообщил журналистам, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение передать долг концерна "Тракторные заводы" госкорпорации "Ростех" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно. Внешэкономбанк как основной кредитор с конца октября 2017 года проводит процедуру банкротства концерна, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.