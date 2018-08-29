МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus — на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе пройдет в среду в рамках пресс-дня Московского автосалона, говорится в сообщении бренда Aurus.

Как следует из сообщения, общественности будет представлен седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine, премьера состоится в 10.45 мск при участии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, гендиректора OOO "Аурус" Франца Герхарда Хильгерта и главного конструктора единой модульной платформы из ФГУП НАМИ Вадима Переверзева.

Автомобили семейства "Кортеж", которые выйдут на рынок под брендом Aurus, уже служат в гараже особого назначения ФСО, используются в поездках первого лица государства. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

Следующим этапом, по замыслу организаторов проекта, будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а затем, в 2020 году — на Азиатский рынок и на Ближний Восток. По оценке гендиректора и совладельца Sollers Вадима Швецова, который выступает индустриальным партнером проекта, в следующем году будет продано максимум 50-70 автомобилей Aurus. Ориентировочная цена новинок будет начинаться от 10 миллионов рублей, точная стоимость пока неизвестна.

Проект автомобилей на единой модульной платформе — лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) — реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.