МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Вице-спикер ГД от "Единой России" Ирина Яровая попросила гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева предоставить сведения об объемах и регулярности перелетов на Дальний Восток в 2018-2019 годах, сохранении "плоских" тарифов и в целом стоимости перелетов, сообщила пресс-служба политика.

"Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что принято решение о передаче от "Аэрофлота" авиакомпании "Россия" практически всех рейсов из Москвы на Дальний Восток социально чувствительна и требует официальных разъяснений и детализации. Для жителей Камчатки и всего Дальнего Востока важно понимать, как и по каким ценам люди смогут летать в центральную Россию, видеться с родными и близкими, планировать отпуска и командировки, как будет развиваться туризм, экономическое сотрудничество", — цитирует Яровую её пресс-служба.

Вице-спикер ГД обратилась к генеральному директору ПАО "Аэрофлот" с просьбой предоставить сведения, касающиеся объема и регулярности перелетов на Дальний Восток в 2018-2019 годы, сохранения "плоских" тарифов и в целом стоимости перелетов, а также обеспечения безопасности и качества авиапарка, комфорта и качества обслуживания граждан, отмечает пресс-служба политика.

"Прошу Вас при принятии решений учесть специфику и значимость длительных перелетов на Дальний Восток и исключительную важность авиационного сообщения для экономического и социального благополучия региона", — говорится в тексте письма.

Яровая напомнила, что "Аэрофлот" уже на протяжении нескольких лет "успешно реализует важную социально ориентированную программу "плоских" тарифов, поддержанную президентом Российской Федерации и серьезным образом повышающую мобильность жителей Дальнего Востока, и всегда демонстрирует высокое качество обслуживания пассажиров и надёжность". "Уверена, что все решения будут в этой последовательно взвешенной логике", — заключила вице-спикер ГД.