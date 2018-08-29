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МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом полугодии упала в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 140,3 миллиона долларов, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 7%, до 480,5 миллиона долларов. EBITDA выросла на 3,7%, до уровня в 342,7 миллиона долларов. Рентабельность EBITDA снизилась на 2,3 процентного пункта, до 71,3%.

Долг (включая финансовую аренду) снизился на 7,5% и составил 1,107 миллиарда долларов. Денежные средства и эквиваленты увеличились на 86,9%, составив 227,2 миллиона долларов. Чистый долг сократился на 18,2% и составил 879,8 миллиона долларов. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA составило 1,32 против 1,64 за аналогичный период прошлого года.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.