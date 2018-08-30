НОВОСИБИРСК, 30 авг /ПРАЙМ/. Густой туман ночью и утром в четверг стал причиной задержки вылета из новосибирского международного аэропорта "Толмачево" нескольких авиарейсов, в том числе в Москву, Ларнаку (Кипр) и Хаммамет (Тунис), говорится в сообщении авиаузла.

"Тридцатого августа ночью и утром на территории аэродрома "Толмачево" и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составила 150 метров. Рейсы WZ 437 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, КТК 5496 из Антальи, FV 5852 из Ларнаки, S7 854 из Урумчи отправлены на запасной аэродром в Барнаул, рейсы ДР 419 и S7 177 из Москвы — на запасной аэродром в Новокузнецк", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, на 08.30 местного времени (04.30 мск) на вылет задерживались два рейса из в Москву, авиарейсы в Ларнаку и Хаммамет.

"Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки", — отметили в аэропорту.

В настоящее время по данным онлайн-табло "Толмачево", к вылету готовятся авиарейсы в Москву. Вылет самолетов в Ларнаку и Хаммамет запланирован на 11.20 (07.20 мск) и 11.00 (07.00 мск). Также до 12.10 (08.10 мск) задерживается вылет рейса в Ханты-Мансийск.